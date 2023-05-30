В Вилючинске 54-летнего тренера по дайвингу осудили на 19 лет за совращение семи маленьких учениц. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по Камчатскому краю.

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Кроме того, в течение 15 лет после выхода из колонии ему запретили обучать детей. Мужчину признали виновным по части четвертой статьи 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояние потерпевшего»).

По данным следствия, в период с 2015 по 2018 год он преподавал курсы по дайвингу детям в спортивно-оздоровительном комплексе. Чтобы удовлетворить свои сексуальные потребности, он приставал к девочкам в возрасте от девяти до 12 лет.