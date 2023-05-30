Одним из атаковавших Москву дронов оказался UJ-22 Airborne, которые делает «Укрджет». Об этом сообщил источник Telegram-канала Shot.

По сведениям издания, данный беспилотный летательный аппарат способен преодолевать до 800 километров.

Кроме того, UJ-22 Airborne способен поднимать около 15-20 килограммов. Это 30 гранат F1 или четыре выстрела от РПГ-7, пишет Shot, ссылаясь на источник.