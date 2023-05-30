Среди атаковавших Москву беспилотников заметили дроны новой модели

Среди беспилотников, атаковавших Москву во вторник, 30 мая, заметили дроны новой модели. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

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Как пишут авторы поста, ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) не использовали эту модель. Она построена на аэродинамической схеме «утка». Кроме того, беспилотники оборудованы двигателями внутреннего сгорания на бензине, а внутрь корпуса заложены кумулятивные заряды КЗ-6.

О новых беспилотниках также сообщил Mash. Как пишет канал, один из них атаковал многоэтажку на Ленинском проспекте. Сейчас сотрудники экстренных служб собирают обломки дрона, а специалисты идентифицирую его модель.