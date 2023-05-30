Сбитые дроны и незначительные повреждения: главное о беспилотниках в Москве и Подмосковье
Утром 30 мая в Подмосковье были сбиты несколько беспилотников, а в самой столице в результате атаки дронов несколько зданий получили небольшие повреждения. Главное о ситуации с беспилотниками - в материале «Рамблера».
Дроны в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев написал в своем Telegram-канале, что утром во вторник жители некоторых районов региона могли слышать звуки взрывов - в области работали средства ПВО.
«На подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников. Прошу жителей сохранять спокойствие. Все экстренные службы работают», - подчеркнул он.
Атаки на здания в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в результате атаки беспилотников несколько зданий получили незначительные повреждения. На местах происшествий находятся все экстренные службы города.
«На данный момент никто серьезно не пострадал. Прошу вас доверять только официальным источникам и не распространять непроверенную информацию», - подчеркнул мэр.
Источник РИА Новости в экстренных службах заявил, что один беспилотник врезался в верхние этажи дома на Профсоюзной улице, 98, другой - в многоэтажку на улице Атласова в поселке Московский (Новая Москва).
Эвакуация
Позже Собянин рассказал, что в целях безопасности жителей нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от беспилотников, эвакуировали. Они смогут вернуться в свои квартиры после окончания работы экстренных служб.
В префектуре юго-западного округа Москвы РИА Новости рассказали, что эвакуировать решили жителей второго, третьего и четвертого подъезда дома на Профсоюзной улице. В доме были повреждены фасад и остекление, уточнили в префектуре. Временный пункт размещения открыли в школе номер 170 имени Чехова.
Рассказ очевидца
Житель дома на Ленинском проспекте рассказал РИА Новости, что в квартиру, расположенную на 14 этаже дома, утром 30 мая влетел беспилотник. По его словам, в квартире в этот момент находились три девочки, они не пострадали.
«Взрыва не было, просто постучалась полиция, попросили всех выходить», - заявил собеседник агентства.
Ситуация в аэропортах
РИА Новости отмечает, что больших задержек или массовых отмен рейсов в аэропортах Москвы на фоне новостей о беспилотниках нет.
Во Внуково пока были отменены три рейса, в Домодедово задерживались семь рейсов, а в Шереметьево и Жуковском отмен и задержек не было.
Информация от медиков
Первоначально сообщалось, что пострадавших нет, но позже Собянин уточнил со ссылкой на медицинские службы, что за медицинской помощью обратились два человека. Госпитализация им не потребовалась, помощь оказали на месте.