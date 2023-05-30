Сбитые дроны и незначительные повреждения: главное о беспилотниках в Москве и Подмосковье

Утром 30 мая в Подмосковье были сбиты несколько беспилотников, а в самой столице в результате атаки дронов несколько зданий получили небольшие повреждения. Главное о ситуации с беспилотниками - в материале «Рамблера».

Дроны в Подмосковье

Видео дня

Губернатор Московской области Андрей Воробьев написал в своем Telegram-канале, что утром во вторник жители некоторых районов региона могли слышать звуки взрывов - в области работали средства ПВО.

«На подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников. Прошу жителей сохранять спокойствие. Все экстренные службы работают», - подчеркнул он.

Атаки на здания в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в результате атаки беспилотников несколько зданий получили незначительные повреждения. На местах происшествий находятся все экстренные службы города.

«На данный момент никто серьезно не пострадал. Прошу вас доверять только официальным источникам и не распространять непроверенную информацию», - подчеркнул мэр.

Источник РИА Новости в экстренных службах заявил, что один беспилотник врезался в верхние этажи дома на Профсоюзной улице, 98, другой - в многоэтажку на улице Атласова в поселке Московский (Новая Москва).

Эвакуация

Позже Собянин рассказал, что в целях безопасности жителей нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от беспилотников, эвакуировали. Они смогут вернуться в свои квартиры после окончания работы экстренных служб.

В префектуре юго-западного округа Москвы РИА Новости рассказали, что эвакуировать решили жителей второго, третьего и четвертого подъезда дома на Профсоюзной улице. В доме были повреждены фасад и остекление, уточнили в префектуре. Временный пункт размещения открыли в школе номер 170 имени Чехова.

Рассказ очевидца

Житель дома на Ленинском проспекте рассказал РИА Новости, что в квартиру, расположенную на 14 этаже дома, утром 30 мая влетел беспилотник. По его словам, в квартире в этот момент находились три девочки, они не пострадали.

«Взрыва не было, просто постучалась полиция, попросили всех выходить», - заявил собеседник агентства.

Ситуация в аэропортах

РИА Новости отмечает, что больших задержек или массовых отмен рейсов в аэропортах Москвы на фоне новостей о беспилотниках нет.

Во Внуково пока были отменены три рейса, в Домодедово задерживались семь рейсов, а в Шереметьево и Жуковском отмен и задержек не было.

Информация от медиков