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ТАСС: причиной взрыва в жилом доме в Новой Москве мог стать беспилотник

В многоэтажный жилой дом в Новой Москве мог врезаться беспилотник, в результате чего произошел взрыв, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.

МЧС назвало предполагаемую причину взрыва в Новой Москве
© ТАСС

"В настоящее время прорабатываются несколько версий причины взрыва, в том числе вариант, что в многоэтажный жилой дом врезался беспилотный летательный аппарат", — сообщил источник.

Он добавил, что фрагменты, похожие на беспилотник, были обнаружены вокруг дома. Точная информация станет доступна после экспертиз. По данным представителя спецслужб, остекление было нарушено в квартирах на трех этажах. Предварительно, пострадавших в результате ЧП нет.

Ранее очевидцы сообщили о взрыве в жилом доме в Новомосковском округе Москвы. Позже МЧС сообщило, что инцидент произошел на улице Атласова, дом 11.

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