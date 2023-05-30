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Несколько беспилотников сбиты над Истрой в Подмосковье

Несколько беспилотников сбиты над городом Истрой в Подмосковье. Об этом во вторник, 30 мая, сообщает Telegram-канал Baza.

Несколько беспилотников сбиты над Истрой в Подмосковье
© Telegram-канал Baza

Также со ссылкой на очевидцев сообщается о дронах, летевших в сторону Москвы со стороны Новой Риги.

Всего за утро в Московской области были сбиты более десяти беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), указывает канал. Большинство из них — в Истринском, Красногорском и Одинцовском районах.

Ранее сообщалось, что жители подмосковных Одинцово, Немчиновки и Барвихи сообщили о звуках взрывов. Также стало известно о нескольких поврежденных домах в Москве. Атаку дронов на столицу подтвердил мэр города Сергей Собянин.

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