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Появились подробности о беспилотнике на 14 этаже высотки в Москве

Залетевший в квартиру в Москве беспилотный летательный аппарат (БПЛА) не сдетонировал. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Появились подробности о беспилотнике на 14 этаже высотки в Москве
© РИА Новости

Беспилотник нес на себе три взрывных устройства. Он залетел в одну из квартир многоквартирного дома на Ленинском проспекте.

На месте работают саперы. Часть дома эвакуируют.

Ранее во вторник, 30 мая, беспилотник врезался в жилой дом на Профосоюзной улице. Позже появилась информация о том, что БПЛА нес на себе кумулятивный заряд. Атаку на город подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин.

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