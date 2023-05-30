Появились подробности о беспилотнике на 14 этаже высотки в Москве

Залетевший в квартиру в Москве беспилотный летательный аппарат (БПЛА) не сдетонировал. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Беспилотник нес на себе три взрывных устройства. Он залетел в одну из квартир многоквартирного дома на Ленинском проспекте.

На месте работают саперы. Часть дома эвакуируют.