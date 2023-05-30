Появились подробности о беспилотнике на 14 этаже высотки в Москве

Залетевший в квартиру в Москве беспилотный летательный аппарат (БПЛА) не сдетонировал. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Беспилотник нес на себе три взрывных устройства. Он залетел в одну из квартир многоквартирного дома на Ленинском проспекте.
На месте работают саперы. Часть дома эвакуируют.
Ранее во вторник, 30 мая, беспилотник врезался в жилой дом на Профосоюзной улице. Позже появилась информация о том, что БПЛА нес на себе кумулятивный заряд. Атаку на город подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин.