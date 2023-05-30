Российский школьник попал в больницу после курения вейпа

По предварительным данным, накануне около шести вечера в одну из больниц города с участка местности на улице Одесской был доставлен 15-летний подросток с диагнозом «отравление неясной этиологии, отек легких».

В апреле президент Владимир Путин подписал закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним. Вступает в силу документ с 1 июня 2023 года. Кроме того, устройства потребления никотинсодержащей продукции можно будет приобрести только в магазинах и павильонах, торговля ими на ярмарках, выставках, дистанционным способом продажи или с использованием автоматов будет запрещена. Не допускается выкладка и демонстрация таких устройств в торговом объекте.