$80.06+0.0985.90-0.02

Саратовский школьник попал в больницу с отеком легких после курения вейпа

В Саратове следователи устанавливают обстоятельства госпитализации несовершеннолетнего. Об этом сегодня, 30 мая, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Российский школьник попал в больницу после курения вейпа
© depositphotos.com

По предварительным данным, накануне около шести вечера в одну из больниц города с участка местности на улице Одесской был доставлен 15-летний подросток с диагнозом «отравление неясной этиологии, отек легких».

«Ухудшение состояние произошло после курения вейпа, — информируют правоохранители. — Следователем СК в настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего».

В апреле президент Владимир Путин подписал закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним. Вступает в силу документ с 1 июня 2023 года. Кроме того, устройства потребления никотинсодержащей продукции можно будет приобрести только в магазинах и павильонах, торговля ими на ярмарках, выставках, дистанционным способом продажи или с использованием автоматов будет запрещена. Не допускается выкладка и демонстрация таких устройств в торговом объекте.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий