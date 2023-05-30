На Итурупе гималайский медведь вышел на дорогу к людям

Отмечается, что медведи встречается на двух самых южных Курильских островах – Кунашире и Итурупе и на двух самых северных – Шумшу и Парамушире. На других островах медведя нет. Вопрос о появлении медведей на Курильских островах до сих пор еще не ясен. Некоторые исследователи считают, что они обитали здесь еще до отделения островов от материка. Другие полагают, что на острова их завезли японцы. Также, вероятно, что на северные острова медведи пришли по льду или вплавь.