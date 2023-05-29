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Почти 50 мигрантов задержали в ходе рейда в Москве

Правоохранители провели на западе Москвы рейд по пресечению нарушений правопорядка. В общей сложности было задержано 49 мигрантов, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Почти 50 мигрантов задержали в ходе рейда в Москве
© РИА Новости

Источник пояснил, что местные жители обратились в полицию с жалобой на действия иностранных граждан. По их словам, мигранты прогоняли детей с футбольной площадки в районе улицы Вяземской, угрожали детям и их родителям.

Собеседник агентства пояснил, что стражи порядка организовали рейд, в ходе которого были задержаны иностранные граждане. Он добавил, что некоторые молодые люди оказали сопротивление при задержании.

В столичном ГУ МВД России уточнили, что рейд был проведен 28 мая. На нарушителей были составлены 26 материалов по статьям 18.8, 20.1 и 19.3 КоАП РФ.

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