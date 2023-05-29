Почти 50 мигрантов задержали в ходе рейда в Москве

Правоохранители провели на западе Москвы рейд по пресечению нарушений правопорядка. В общей сложности было задержано 49 мигрантов, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Источник пояснил, что местные жители обратились в полицию с жалобой на действия иностранных граждан. По их словам, мигранты прогоняли детей с футбольной площадки в районе улицы Вяземской, угрожали детям и их родителям.

Собеседник агентства пояснил, что стражи порядка организовали рейд, в ходе которого были задержаны иностранные граждане. Он добавил, что некоторые молодые люди оказали сопротивление при задержании.