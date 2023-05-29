На Тайвань надвигается тайфун «Мавар»

Согласно данным управления, тайфун находится в 500 километрах от Тайваня, продолжая приближаться к острову со скоростью около семи километров в час. Скорость ветра внутри «Мавар» достигает 43 метров в секунду, а у отдельных порывов — до 52 метров в секунду.

Ожидается, что «Мавар» не достигнет Тайваня, сменив направление и начав двигаться на север в сторону южной японской префектуры Окинава. При этом 30 и 31 мая на восточном побережье ожидаются сильные дожди и волны высотой до семи метров. В связи с этим жителей Тайваня призвали не посещать горные районы и прибрежную зону. Нарушителям грозит штраф в размере от 50 до 250 тысяч тайванских долларов.