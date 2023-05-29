В Херсоне произошли взрывы

Украинское издание «Страна.ua» сообщило в своем Telegram-канале о взрывах в подконтрольном киевским властям Херсоне.

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29 мая ТАСС сообщил, что российские войска нанесли артиллерийский удар по стоянке техники Вооруженных сил Украины в Херсоне, в результате этого были уничтожены 14 украинских военных, еще десять были ранены.

По информации агентства, удар по стоянке техники одного из подразделений украинской армии был нанесен ночью.

10 октября ВС РФ начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул атаку на Крымский мост.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.