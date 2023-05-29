При столкновениях в Косово пострадали два серба
Во время столкновений в муниципалитете Звечан на севере Косово и Метохии, получили ранения два серба. Об этом сообщает Kosovo Online.
Издание уточняет, что пострадали как минимум двое сербов. Один из них получил тяжёлую огнестрельную рану после того, как бойцы KFOR применили светошумовые гранаты, а косовская полиция начала стрельбу. Подробностей о состоянии второго пострадавшего на данный момент не поступало. Оба раненых были доставлены в клинико-больничный центр Косовска-Митровицы.
Напомним, что утром 29 мая тысячи косовских сербов собрались перед зданиями органов местной власти с требованием вывести косовскую полицию и отозвать косовоалбанских мэров. После этого военные контингента НАТО KFOR расположились вблизи зданий муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток. За KFOR разместились силы полиции Косово, не позволяющие косовским сербам добраться до зданий. По имеющейся информации, в 17.00 по местному времени (18.00 по мск) между протестующими и силовиками начались беспорядки. Силовики применили слезоточивый газ, также были использованы светошумовые гранаты и была слышна стрельба.