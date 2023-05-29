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При столкновениях в Косово пострадали два серба

Во время столкновений в муниципалитете Звечан на севере Косово и Метохии, получили ранения два серба. Об этом сообщает Kosovo Online.

При столкновениях в Косово пострадали два серба
© globallookpress.com

Издание уточняет, что пострадали как минимум двое сербов. Один из них получил тяжёлую огнестрельную рану после того, как бойцы KFOR применили светошумовые гранаты, а косовская полиция начала стрельбу. Подробностей о состоянии второго пострадавшего на данный момент не поступало. Оба раненых были доставлены в клинико-больничный центр Косовска-Митровицы.

Напомним, что утром 29 мая тысячи косовских сербов собрались перед зданиями органов местной власти с требованием вывести косовскую полицию и отозвать косовоалбанских мэров. После этого военные контингента НАТО KFOR расположились вблизи зданий муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток. За KFOR разместились силы полиции Косово, не позволяющие косовским сербам добраться до зданий. По имеющейся информации, в 17.00 по местному времени (18.00 по мск) между протестующими и силовиками начались беспорядки. Силовики применили слезоточивый газ, также были использованы светошумовые гранаты и была слышна стрельба.

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