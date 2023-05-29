При столкновениях в Косово пострадали два серба

Во время столкновений в муниципалитете Звечан на севере Косово и Метохии, получили ранения два серба. Об этом сообщает Kosovo Online.

Издание уточняет, что пострадали как минимум двое сербов. Один из них получил тяжёлую огнестрельную рану после того, как бойцы KFOR применили светошумовые гранаты, а косовская полиция начала стрельбу. Подробностей о состоянии второго пострадавшего на данный момент не поступало. Оба раненых были доставлены в клинико-больничный центр Косовска-Митровицы.