В Москве иностранец попытался изнасиловать маленькую девочку в подъезде

По данным ведомства, 28 мая иностранец заметил потерпевшую на улице и пошел за ней в подъезд дома. Там он напал на ребенка и хотел надругаться. Однако девочка стала кричать и сопротивляться. Тогда жители дома выбежали и схватили юношу. Затем они вызвали полицейских.