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В Москве иностранец попытался изнасиловать маленькую девочку в подъезде

В Москве задержали 19-летнего уроженца Таджикистана, пытавшегося изнасиловать маленькую девочку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

В Москве иностранец попытался изнасиловать маленькую девочку в подъезде
© Lenta.ru

По данным ведомства, 28 мая иностранец заметил потерпевшую на улице и пошел за ней в подъезд дома. Там он напал на ребенка и хотел надругаться. Однако девочка стала кричать и сопротивляться. Тогда жители дома выбежали и схватили юношу. Затем они вызвали полицейских.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье о покушении на изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста. Сейчас решается вопрос об аресте иностранца.

Ранее стало известно, что в Якутии задержали замглавврача больницы, изнасиловавшего девятилетнюю девочку.

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