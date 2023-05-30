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В Крыму проводят проверку по факту гибели студентки

В Крыму проводят проверку по факту гибели 19-летней студентки из Симферополя и исчезновения её друга.

В Крыму проводят проверку по факту гибели студентки
© РИА Новости

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на региональное СУ СК России.

«Установлено, что девушка приехала в Раздольненский район в гости к своему другу, пара отправилась купаться на Бакальскую косу. Данное место является запрещённым для купания», — заявили следователи.

Как отметили в ведомстве, в заповедной зоне есть соответствующие знаки и шлагбаум.

«В результате нарушения молодыми людьми правил безопасности произошла трагедия. Тело девушки накануне было обнаружено на берегу моря в районе Славновского сельского поселения», — рассказали в управлении.

Поиски 19-летнего друга продолжаются.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области прокуратура проводит проверку в связи с тем, что в Камышлове 15-летний подросток-инвалид утонул, переходя реку вброд.

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