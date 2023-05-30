В Крыму проводят проверку по факту гибели студентки
В Крыму проводят проверку по факту гибели 19-летней студентки из Симферополя и исчезновения её друга.
Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на региональное СУ СК России.
«Установлено, что девушка приехала в Раздольненский район в гости к своему другу, пара отправилась купаться на Бакальскую косу. Данное место является запрещённым для купания», — заявили следователи.
Как отметили в ведомстве, в заповедной зоне есть соответствующие знаки и шлагбаум.
«В результате нарушения молодыми людьми правил безопасности произошла трагедия. Тело девушки накануне было обнаружено на берегу моря в районе Славновского сельского поселения», — рассказали в управлении.
Поиски 19-летнего друга продолжаются.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области прокуратура проводит проверку в связи с тем, что в Камышлове 15-летний подросток-инвалид утонул, переходя реку вброд.