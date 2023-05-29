$80.06+0.0985.90-0.02
24 минуты назад

СМИ: на консульство РФ на Аландских островах снова напали

Елена Прошина

На консульство России на Аландских островах снова напали, один человек задержан. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Ilta-Sanomat.

На Аландских островах напали на российское консульство
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Российское консульство в Мариехамне снова подверглось нападению в выходные дни», — сообщили изданию в полиции.

Арестован один человек из семи устроивших акцию протеста перед зданием диппредставительства РФ на Аландских островах ночью 28 мая, добавили там. Консульство не пострадало. По данным полиции, акцию устроили футбольные фанаты, приехавшие на матчи национального футбольного чемпионата.

С начала СВО перед зданием консульства РФ было проведено свыше 400 акций протеста против действий России на Украине. До этого последний акт вандализма в отношении диппредставительства произошел в ночь с 30 апреля на 1 мая.

В Финляндии усомнились в актуальности соглашения о демилитаризации Аландских островов

Посольство РФ в Хельсинки направило в МИД Финляндии ноту с требованием принять необходимые меры для привлечения виновных к ответственности.

Происшествия,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий