На Аландских островах напали на российское консульство

На консульство России на Аландских островах снова напали, один человек задержан. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Ilta-Sanomat.

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«Российское консульство в Мариехамне снова подверглось нападению в выходные дни», — сообщили изданию в полиции.

Арестован один человек из семи устроивших акцию протеста перед зданием диппредставительства РФ на Аландских островах ночью 28 мая, добавили там. Консульство не пострадало. По данным полиции, акцию устроили футбольные фанаты, приехавшие на матчи национального футбольного чемпионата.

С начала СВО перед зданием консульства РФ было проведено свыше 400 акций протеста против действий России на Украине. До этого последний акт вандализма в отношении диппредставительства произошел в ночь с 30 апреля на 1 мая.