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Москвичи спасли ребенка от изнасилования

Жители Новой Москвы отбили малолетнюю девочку у насильника, сообщает столичный СК. В отношение 19-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и пункту «б» части 4 статьи 131 УК РФ («Покушение на изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста»).

Москвичи спасли ребенка от изнасилования
© РИА Новости

По данным следствия, в воскресенье, 28 мая, уроженец Таджикистана, заметив на улице девочку-подростка, зашел за ней в подъезд жилого дома, где совершил нападение и попытался изнасиловать. На крики ребенка сбежались жители подъезда. Они схватили преступника и вызвали полицию.

«Сегодня следствие ходатайствует перед Щербинским судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что иностранец надругался над семилетней девочкой в поселке «Горки-10» в Подмосковье.

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