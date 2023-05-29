Москвичи спасли ребенка от изнасилования

Жители Новой Москвы отбили малолетнюю девочку у насильника, сообщает столичный СК. В отношение 19-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и пункту «б» части 4 статьи 131 УК РФ («Покушение на изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста»).

По данным следствия, в воскресенье, 28 мая, уроженец Таджикистана, заметив на улице девочку-подростка, зашел за ней в подъезд жилого дома, где совершил нападение и попытался изнасиловать. На крики ребенка сбежались жители подъезда. Они схватили преступника и вызвали полицию.