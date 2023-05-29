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Полицейские задержали россиянина с семью гранатами в карманах

В Волоколамске полиция задержала 44-летнего россиянина с семью гранатами в карманах. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Полицейские задержали россиянина с семью гранатами в карманах
© Lenta.ru

Мужчина рассказал, что нашел боеприпасы, снабженные металлическими скобами, возле деревни Ядрово.

Сейчас гранаты исследуют эксперты. Известно, что ранее мужчина был судим, в том числе за неуплату денег на содержание детей.

Ранее сообщалось, что в Москве полиция и саперы проверяют найденную рядом с жилым домом гранату со штырем.

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