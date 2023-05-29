Стало известно о повреждении аэродрома в Хмельницкой области
Военный аэродром в Хмельницкой области Украины получил повреждения в результате ночного удара. Об этом сообщил советник командования ВСУ Юрий Игнат, передает «РИА Новости».
Ночью 29 мая на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Позже стало известно, что удар был нанесен по аэродрому в Хмельницкой области. В результате него из строя были выведены пять летательных аппаратов и разрушена взлетно-посадочная полоса.
«Безусловно, противник будет бить по таким объектам, как наши склады боеприпасов, как наши военные аэродромы…» — сказал Игнат.
Он отказался оглашать последствия удара, отметив только, что пожар локализовали.