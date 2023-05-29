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Стало известно о повреждении аэродрома в Хмельницкой области

Военный аэродром в Хмельницкой области Украины получил повреждения в результате ночного удара. Об этом сообщил советник командования ВСУ Юрий Игнат, передает «РИА Новости».

Стало известно о повреждении аэродрома в Хмельницкой области
© РИА Новости

Ночью 29 мая на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Позже стало известно, что удар был нанесен по аэродрому в Хмельницкой области. В результате него из строя были выведены пять летательных аппаратов и разрушена взлетно-посадочная полоса.

«Безусловно, противник будет бить по таким объектам, как наши склады боеприпасов, как наши военные аэродромы…» — сказал Игнат.

Он отказался оглашать последствия удара, отметив только, что пожар локализовали.

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