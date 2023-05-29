Стало известно о повреждении аэродрома в Хмельницкой области

Военный аэродром в Хмельницкой области Украины получил повреждения в результате ночного удара. Об этом сообщил советник командования ВСУ Юрий Игнат , передает «РИА Новости».

Ночью 29 мая на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Позже стало известно, что удар был нанесен по аэродрому в Хмельницкой области. В результате него из строя были выведены пять летательных аппаратов и разрушена взлетно-посадочная полоса.