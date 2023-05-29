Россиянин решил поесть шаурмы и лишился самоката почти за 500 тысяч рублей

По данным издания, около двух часов ночи мужчина заехал в гараж на Шмитовском проезде и решил поесть шаурмы. Он оставил самокат у ворот вместе с висящей на руле сумкой, в которой было 130 тысяч рублей. После перекуса он вышел улицу и обнаружил, что ни самоката, ни сумки с наличными деньгами уже не было.