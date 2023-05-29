СК требует продлить арест Дарье Треповой

Следственный комитет просит продлить до 2 сентября заключение под стражу Дарьи Треповой , обвиняемой по делу о теракте в кафе Санкт-Петербурга , где погиб военный корреспондент Владлен Татарский ( Максим Фомин ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы , в который поступили соответствующие материалы.

"В понедельник в суд поступило ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу Треповой на срок до 02.09.2023. Дата судебного заседания пока не назначена", - сказали в суде.

По данным следствия, 2 апреля Трепова, выполняя указания лиц, действовавших с территории Украины, принесла в кафе в центре Санкт-Петербурга статуэтку, начиненную взрывчаткой, и передала ее Фомину. В результате последовавшего взрыва он погиб, ранения различной степени тяжести получили более 30 человек, находившиеся в кафе. Треповой инкриминируется совершение преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ, ч. 4 ст. 222.1 (террористический акт, совершенный организованной группой и повлекший умышленное причинение смерти человеку, незаконное ношение взрывчатых устройств). На следующий день она была задержана, а 4 апреля Басманный суд арестовал ее до 2 июня. Защита просила об избрании меры пресечения, не связанной с лишением свободы.