Исторический музей на Красной площади эвакуировали из-за угрозы минирования

Из-за сообщения о минировании проводится эвакуация Государственного Исторического музея в центре столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией, в понедельник, 29 мая.

Ранее стало известно, что из-за ложных сообщений о минировании были эвакуированы несколько судов. Среди прочих оказался и Басманный районный суд, в котором должно было проходить слушание по делу блогеров Руслана Карпука* и Майкла Наки*, которых обвиняют по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ».