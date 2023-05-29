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Россиянин в последний момент спас девушку в наушниках от поезда и попал на видео

В Подмосковье железнодорожник стащил девушку с путей, по которым секунду спустя прошел поезд. Видеозапись спасения россиянки опубликовал Москва».

На кадрах смотревшая прямо перед собой девушка ступает на переход, пересекающий рельсы. Мужчина в оранжевой жилетке хватает ее и оттаскивает в сторону от железнодорожного полотна. В это же время в кадре появляется поезд. Он проезжает по тому месту, где за секунду до этого шла девушка.

По данным канала, она была в наушниках и не слышала звука приближавшегося поезда.

Ранее сообщалось, что в Тверской области подросток выжил после столкновения с поездом. Ребенок получил травму ноги.

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