На кадрах смотревшая прямо перед собой девушка ступает на переход, пересекающий рельсы. Мужчина в оранжевой жилетке хватает ее и оттаскивает в сторону от железнодорожного полотна. В это же время в кадре появляется поезд. Он проезжает по тому месту, где за секунду до этого шла девушка.