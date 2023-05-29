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В московском торговом центре умер посетитель

Причину смерти на фуд-корте посетителя столичного торгового центра установит судебно-медицинская экспертиза, сообщает прокуратура Москвы.

«Савеловская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, ход и результаты проверочных мероприятий, проводимых следственным органом, а также принятие решения по результатам процессуальной проверки», — говорится в пресс-релизе.

По данным ведомства, в воскресенье, 28 мая, двое молодых мужчин внезапно потеряли сознание в торговом центре на Ходынском бульваре. 22-летний молодой человек умер до приезда скорой. Его 20-летний спутник госпитализирован.

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Ранее сообщалось о смерти трудового мигранта при проверке документов в Москве.

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