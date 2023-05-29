$79.97-0.0285.92+0.04

ФСБ раскрыла мошенничество с автостраховками на полтора миллиарда рублей

На Северном Кавказе и в Южном федеральном округе сотрудники ФСБ пресекли преступную деятельность банды из 30 человек, промышлявшей мошенничеством с автостраховками. Об этом ТАСС сообщили в центре общественных связей ведомства.

ФСБ раскрыла мошенничество с автостраховками на полтора миллиарда рублей
© Lenta.ru

Участники ОПГ занимались организацией подставных ДТП, чтобы обманом получать деньги от страховых компаний. Главарь банды пытался сбежать из России через пункт пропуска Верхний Ларс, но был задержан.

По данным ФСБ, на банковских картах подозреваемых участников группировки зафиксирован оборот средств на сумму свыше полутора миллиардов рублей. В результате мошенничества значительно выросли цены на автострахование в ряде регионов страны.

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело. В состав банды входили эксперты, сотрудники страховых компаний и правоохранительных органов, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе ведомства. Там раскрыли имя организатора ОПГ — Игорь Резеньков, который заключен под стражу.

Также арестовано недвижимое имущество, автомобили премиум-класса, банковские счета участников банды.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий