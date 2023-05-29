В Хабаровском крае устанавливают фотоловушки против поджигателей леса

Фотоловушки для поимки поджигателей леса устанавливают в Хабаровском крае. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное ГУ МЧС, их местоположение постоянно меняют.

Новый метод борьбы с поджогами заключается в установке камер в местах въезда транспортных средств в лесные массивы. Они реагируют на движение проезжающей машины или человека. Сами приборы сложно увидеть, особенно в движении.

«Эта технология позволит эффективнее выявлять поджигателей сухой растительности, виновников лесных пожаров. Потому как за руку поймать таких людей очень сложно», — добавили в МЧС.

На снимках также фиксируются координаты, что позволяет использовать данные при расследовании пожаров. Благодаря наличию фотографий в случае возникновения пожаров круг подозреваемых в происшествии сужается до нескольких человек, которые посещали лес.