$79.97-0.0285.92+0.04

В нацпарке «Красноярские Столбы» женщина упала со скалы и погибла

В Красноярском крае спасатели эвакуировали тело женщины, упавшей со скалы в национальном парке «Красноярские Столбы». Об этом сообщается в группе КГКУ «Спасатель» во «Вконтакте».

Туристка разбилась, упав со скалы в нацпарке под Красноярском
© Служба спасения Красноярского края

Трагедия произошла в воскресенье, 28 мая, в центральном районе парка «Красноярские Столбы» — женщина упала со скалы Митра, высота которой от подножия, по информации открытых источников, составляет около 70 метров.

Известно, что сначала о происшествии узнали полицейские. Затем правоохранители обратились к спасателям Красноярского поисково-спасательного отряда и попросили их помощи в эвакуации тела разбившейся туристки.

«Спасатели выехали на место, эвакуировали тело женщины и передали его сотрудникам полиции», — сказано в заявлении пресс-службы спасательной организации.

По данным kp.ru, погибшей было 43 года.

На днях сообщалось, что туристка из Екатеринбурга сорвалась с обрыва смотровой площадки в Дагестане.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий