Гранату нашли на улице в Новой Москве

В московском поселке Коммунарка обнаружили гранату на площадке для выгула собак. Об этом пишет Телеграм-канал Mash.

Боеприпас нашли на Фитаревской улице. Он лежит около дерева. Предположительно, это ручная осколочная граната РГ-42. Ее обнаружил прохожий и сразу позвонил в полицию.

Прибывшие сотрудники оцепили территорию. Сейчас на месте ожидают взрывотехников, чтобы выяснить, представляет ли найденный предмет опасность.