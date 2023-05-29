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В столичной Коммунарке обнаружили гранату

В московском поселке Коммунарка обнаружили гранату на площадке для выгула собак. Об этом пишет Телеграм-канал Mash.

Гранату нашли на улице в Новой Москве
© globallookpress.com

Боеприпас нашли на Фитаревской улице. Он лежит около дерева. Предположительно, это ручная осколочная граната РГ-42. Ее обнаружил прохожий и сразу позвонил в полицию.

Прибывшие сотрудники оцепили территорию. Сейчас на месте ожидают взрывотехников, чтобы выяснить, представляет ли найденный предмет опасность.

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Примерно в 150 метрах от места находится жилой дом, в 250 — школа №2070. Также рядом здание центрального теплового пункта.

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