Шесть дронов-камикадзе атаковали пункт пропуска в Белгородской области

Шесть дронов-камикадзе безуспешно атаковали многосторонний автомобильный пункт пропуска «Шебекино» в Белгородской области . Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По информации авторов поста, попытка удара по расположенному в 50 метрах от российско-украинской границы пропускному пункту была предпринята 28 мая между 18:00 и 19:00. Почти все беспилотники промахнулись. Пострадавших и разрушений нет.