Полицейские задержали двух россиян за сбыт фальшивых долларов

Под Оренбургом полицейские задержали 41-летнего директора строительной фирмы и его 51-летнюю подельницу — главного бухгалтера предприятия. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении МВД России по Оренбургской области.

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По данным полиции, подельники сбыли 50 фальшивых долларов за 28 тысяч рублей. В ходе следственных действий правоохранители изъяли еще 3700 поддельных долларов.