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Полиция задержала похищавшего велосипеды у курьеров россиянина

В Тюмени полиция задержала 29-летнего россиянина подозреваемого в 19 кражах велосипедов на сумму свыше 200 тысяч рублей. Об этом во вторник, 30 мая, сообщает пресс-служба МВД.

Полиция задержала похищавшего велосипеды у курьеров россиянина
© Lenta.ru

МВД опубликовало видео на котором видно, как ранее судимый мужчина крадет велосипеды у доставлявших еду курьеров, которые парковали свои велосипеды у подъездов домов, чтобы занести клиенту заказ. Также злоумышленник похищал двухколесный транспорт, оставленный без присмотра. Все похищенное он в дальнейшем сбывал в комиссионные магазины.

В полиции возбудили дело по статье 158 УК РФ («Кража»).

В декабре 2022 года сообщалось, что в Хабаровске осудят пятерых россиян, ограбивших на 450 тысяч рублей курьера телефонных мошенников.

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