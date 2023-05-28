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Три сотни домовладений остаются подтопленными на Кубани

Почти 300 домовладений на Кубани остаются в зоне подтопления, передает Telegram-канал оперштаба Краснодарского края. Наибольшие проблемы наблюдаются в Курганинском районе.

Три сотни домовладений остаются подтопленными на Кубани
© МЧС по Краснодарскому краю

В Курганинском районе Вода заходила на 729 придомовых территорий, в том числе в 361 дом. Работы по откачке продолжаются, еще подтоплены 561 придомовая территория, в том числе 168 домовладений, — передает оперштаб.

Причиной подтоплений стали проливные дожди 26-27 мая в регионе. В ближайшие несколько дней на территории края прогнозируются ливень, град, сильный ветер и подъемы уровня рек. Из-за прогноза погоды до 31 мая в регионе продлили штормовое предупреждение.

Ранее полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявлял, что на юге России сохраняется высокий уровень безопасности для туристов. По его мнению, недавние взрывы беспилотников в Краснодаре и Ростовской области не должны вселять неуверенность и сеять панику. Руководитель комитета по внутреннему туризму Российского союза туриндустрии Илья Уманский заявлял, что интерес к курортам Кубани пока не снижается, но это может быть связано со снижением спроса на отдых в Крыму.

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