Двух жителей Ленобласти задержали за поджог релейных шкафов

По данным издания, в ночь с 24 на 25 мая 2023 года неизвестные подожгли несколько релейных и батарейных шкафов в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личности злоумышленников. Через три дня после совершения преступления были задержаны 31-летний и 26-летний жители Ленинградской области. По их словам, за поджог им пообещали заплатить 20 тыс. рублей.