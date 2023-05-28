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Baza: в Петербурге задержали жителей Ленобласти, подозреваемых в поджоге релейных шкафов

В Санкт-Петербурге задержали двух жителей Ленинградской области. Их подозревают в поджоге релейных шкафов, сообщается в Telegram-канале Baza.

Двух жителей Ленобласти задержали за поджог релейных шкафов
© Телеграм-канал «BAZA»

По данным издания, в ночь с 24 на 25 мая 2023 года неизвестные подожгли несколько релейных и батарейных шкафов в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личности злоумышленников. Через три дня после совершения преступления были задержаны 31-летний и 26-летний жители Ленинградской области. По их словам, за поджог им пообещали заплатить 20 тыс. рублей.

Сотрудники правоохранительных органов провели обыск в квартирах подозреваемых. В их отношении возбуждено уголовное дело по статье «Уничтожение чужого имущества».

Неизвестные подожгли релейные шкафы на железной дороге под Красноярском

Ранее сообщалось, что неизвестные подожгли релейный шкаф на станции «Дачное» в Санкт-Петербурге. По данным источника, сотрудник железной дороги обнаружил на сожженном релейном шкафу следы взлома вентиляционных отверстий и гари.

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