Обвиняемая в шпионаже россиянка вышла из албанской тюрьмы

Блогер Светлана Тимофеева (Лана Сатор) рассказала в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что суд в Албании отпустил ее из-под ареста под подписку о невыезде. Об этом пишет «Газета.Ru».

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Тимофеева пояснила, что «провела девять месяцев под арестом по подозрению в шпионаже албанских заброшенных заводов». Она добавила, что будет находиться под подпиской до окончания следственных действий.

По словам блогера, она не пожелала бы даже врагу оказаться на ее месте, испытать то, что она пережила, оказавшись в тюрьме без знания языка и поддержки со стороны дипмиссии и семьи.

Вместе с тем, уточнила Тимофеева, друзья и подписчики переживали за нее, оказывали помощь и поддержку.

Напомним, что 21 августа 2022 года полиция Грамши задержала на территории военного завода трех фотографов.

Во время допроса задержанные заявили, что в рамках своего хобби фотографируют заброшенные военные объекты.