$79.97-0.0285.92+0.04

Обвиняемая в шпионаже россиянка вышла из албанской тюрьмы

Блогер Светлана Тимофеева (Лана Сатор) рассказала в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что суд в Албании отпустил ее из-под ареста под подписку о невыезде. Об этом пишет «Газета.Ru».

Обвиняемая в шпионаже россиянка вышла из албанской тюрьмы
© соцсети

Тимофеева пояснила, что «провела девять месяцев под арестом по подозрению в шпионаже албанских заброшенных заводов». Она добавила, что будет находиться под подпиской до окончания следственных действий.

По словам блогера, она не пожелала бы даже врагу оказаться на ее месте, испытать то, что она пережила, оказавшись в тюрьме без знания языка и поддержки со стороны дипмиссии и семьи.

Вместе с тем, уточнила Тимофеева, друзья и подписчики переживали за нее, оказывали помощь и поддержку.

Напомним, что 21 августа 2022 года полиция Грамши задержала на территории военного завода трех фотографов.

Во время допроса задержанные заявили, что в рамках своего хобби фотографируют заброшенные военные объекты.

В феврале 2023 года суд Эльбасана принял решение продлить срок содержания под стражей обвиняемой в шпионаже россиянки.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий