В американском штате Колорадо произошел мощный пожар

Пожар охватил лесной массив рядом с городом Палисейд. Крупный очаг сняли на видео очевидцы возле автомагистрали I-70 и выложили в социальной сети Twitter. Очевидцы добавили, что в этом районе много сухой травы и кустарника, поэтому каждое лето там горят леса.

Рядом с Палисейдом, штат Колорадо, новый очаг, — сообщили пользователи.

В приграничных штатах с Канадой уже несколько недель борются с лесными пожарами. Несколько дней назад густая волна дыма от лесных пожаров из соседней страны накрыла приграничные зоны, сообщило издание CPR со ссылкой на Национальную метеорологическую службу США.

В Канаде к 21 мая бушевали сразу 80 лесных пожаров. Очаги возле Альберты вынудили бурильщиков остановить добычу нефти и газа, а дымовые шлейфы от пожаров побудили чиновников здравоохранения выпустить предупреждения о качестве воздуха в Колорадо и ещё шести других штатов США.