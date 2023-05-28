Shot: в Москве мошенники обманули школьника на 38 тысяч рублей. 16-летний паренёк решил порадовать себя и в январе заказал модные кроссовки в интернет-магазине Poizon. Санкции стали преградой для осуществления мечты юноши — обувь не получалось доставить в Россию. Парень вроде нашёл выход, но не самый удачный.

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Через друзей подросток вышел на посредника, который должен был доставить ему желанную обувь. Без задних мыслей парень перевёл ему 38 000 рублей и начал ждать.