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Shot: в Москве мошенники обманули школьника на 38 тысяч рублей

Shot: в Москве мошенники обманули школьника на 38 тысяч рублей. 16-летний паренёк решил порадовать себя и в январе заказал модные кроссовки в интернет-магазине Poizon. Санкции стали преградой для осуществления мечты юноши — обувь не получалось доставить в Россию. Парень вроде нашёл выход, но не самый удачный.

В Москве мошенники обманули школьника на 38 тысяч рублей
©  Jake Weirick / unsplash

Через друзей подросток вышел на посредника, который должен был доставить ему желанную обувь. Без задних мыслей парень перевёл ему 38 000 рублей и начал ждать.

Через некоторое время парень написал посреднику, чтобы узнать, на каком этапе находится его заказ. Однако байер заявил, что из-за проблем с поставщиками кроссовки в Москву не приедут. Деньги возвращать он тоже отказался. Объяснил он это тем, что уже потратил сумму, которую школьник ему перевёл. Теперь дело школьника-модника расследует полиция.

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