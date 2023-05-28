Shot: в Москве мошенники обманули школьника на 38 тысяч рублей. 16-летний паренёк решил порадовать себя и в январе заказал модные кроссовки в интернет-магазине Poizon. Санкции стали преградой для осуществления мечты юноши — обувь не получалось доставить в Россию. Парень вроде нашёл выход, но не самый удачный.
Через друзей подросток вышел на посредника, который должен был доставить ему желанную обувь. Без задних мыслей парень перевёл ему 38 000 рублей и начал ждать.
Через некоторое время парень написал посреднику, чтобы узнать, на каком этапе находится его заказ. Однако байер заявил, что из-за проблем с поставщиками кроссовки в Москву не приедут. Деньги возвращать он тоже отказался. Объяснил он это тем, что уже потратил сумму, которую школьник ему перевёл. Теперь дело школьника-модника расследует полиция.