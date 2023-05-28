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Драку на избирательном участке в турецком селе показали на видео

В Турции на избирательных участках начались драки. Один из конфликтов в селе Чавушлу попал на видео. Ролик в воскресенье, 28 мая, в своем Telegram-канале публикует РЕН ТВ.

На кадрах видна группа мужчин, устроившая потасовку возле входа и в самом помещении, где проходит голосование. Конфликт произошел между наблюдателями и голосовавшими. Группу мужчин, судя по всему, возмутило, что наблюдатель снимал их поведение на камеру. Издание сообщает, что драки произошли также на избирательных участках Бурсы и Стамбула.

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28 мая в Турции открылись избирательные участки для голосования во втором туре выборов.

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