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9 минут назад

Беспилотники пытались приблизиться к территории завода в Краснодарском крае

Lenta.ru

Несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) попытались приблизиться к территории Ильского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Краснодарском крае. Об этом говорится в Telegram-канале оперативного штаба региона.

Беспилотники попытались приблизиться к заводу в Краснодарском крае
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как уточнили специалисты Оперштаба, все дроны были нейтрализованы, инфраструктура завода не повреждена.

«По информации Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС), около 02:00 с субботы на воскресенье совершена попытка приблизиться к территории Ильского НПЗ нескольких неустановленных беспилотников. Все они были нейтрализованы», — подчеркнули в ведомстве.

Краснодар в ночь на 26 мая был атакован с помощью беспилотников. Над городом сработала система противовоздушной обороны (ПВО), однако как минимум один дрон взорвался, врезавшись в офисное здание на Морской улице. Позднее в сети появилось видео пролета дрона.

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