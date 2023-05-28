Беспилотники попытались приблизиться к заводу в Краснодарском крае

Несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) попытались приблизиться к территории Ильского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Краснодарском крае . Об этом говорится в Telegram -канале оперативного штаба региона.

Как уточнили специалисты Оперштаба, все дроны были нейтрализованы, инфраструктура завода не повреждена.

«По информации Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС), около 02:00 с субботы на воскресенье совершена попытка приблизиться к территории Ильского НПЗ нескольких неустановленных беспилотников. Все они были нейтрализованы», — подчеркнули в ведомстве.

Краснодар в ночь на 26 мая был атакован с помощью беспилотников. Над городом сработала система противовоздушной обороны (ПВО), однако как минимум один дрон взорвался, врезавшись в офисное здание на Морской улице. Позднее в сети появилось видео пролета дрона.