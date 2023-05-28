$79.97-0.0285.92+0.04

В Киеве арестовали сбившего насмерть военного судью

В Киеве арестовали сбившего насмерть военнослужащего национальной гвардии председателя Макаровского районного суда Алексея Тандыра. Об этом сообщает издание «Суспильне» («Общественное»).

В Киеве арестовали сбившего насмерть военного судью
© globallookpress.com

Судья подозревается в совершении ДТП в состоянии алкогольного опьянения, в котором погиб военый. Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей до 21 июля без возможности внесения залога.

Ранее правоохранители задержали Алексея Тандыра. Следствие будет вести Государственное бюро расследований (ГБР) при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры.

Как сообщило ГБР, судья отказался от прохождения осмотра в больнице для выявления состояния опьянения. Ведомство добавило, что принимаются меры по принудительному изъятию биологических образцов у водителя.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий