Задержаны пять из семи сбежавших из воинской части в ДНР

Правоохранители задержали пятерых из семи сбежавших из воинской части бывших заключенных. Они самовольно покинули воинскую часть в районе Соледара, отмечает ТАСС . Ведутся поиски еще одного дезертира.

Ранее сообщалось, что троих беглецов нашли в кафе Брянки на территории ЛНР в состоянии алкогольного опьянения. Еще одного дезертира застрелили сами сбежавшие, так как он хотел сдаться. Позднее были задержаны еще двое сбежавших. В Ростовской области введен план «Перехват».