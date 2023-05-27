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Задержаны пять из семи сбежавших из воинской части в ДНР

Правоохранители задержали пятерых из семи сбежавших из воинской части бывших заключенных. Они самовольно покинули воинскую часть в районе Соледара, отмечает ТАСС. Ведутся поиски еще одного дезертира.

Задержаны пять из семи сбежавших из воинской части в ДНР
© РИА Новости

Ранее сообщалось, что троих беглецов нашли в кафе Брянки на территории ЛНР в состоянии алкогольного опьянения. Еще одного дезертира застрелили сами сбежавшие, так как он хотел сдаться. Позднее были задержаны еще двое сбежавших. В Ростовской области введен план «Перехват».

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