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Пожар произошел в многоэтажном доме на Дубнинской улице

В квартире многоэтажного жилого дома в столичном районе Восточное Дегунино произошло возгорание. Об этом в субботу, 27 мая, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Пожар произошел в многоэтажном доме на Дубнинской улице
© Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

По словам собеседника «ВМ», пожар случился на пятом этаже дома, расположенного по адресу: Дубнинская улица, дом №42, корпус 1. Общая площадь возгорания достигла 40 квадратных метров.

В результате происшествия пострадал один человек. Его состояние оценивается как тяжелое. Также спасателям удалось эвакуировать четырех человек.

Накануне пожар произошел в квартире на втором этаже жилого дома на Никитском бульваре в центре города. Из пожара спасли девять человек. Огонь распространился по всей квартире. В 21:13 открытое горение ликвидировали.

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