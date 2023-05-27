Пожар произошел в многоэтажном доме на Дубнинской улице
В квартире многоэтажного жилого дома в столичном районе Восточное Дегунино произошло возгорание. Об этом в субботу, 27 мая, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.
По словам собеседника «ВМ», пожар случился на пятом этаже дома, расположенного по адресу: Дубнинская улица, дом №42, корпус 1. Общая площадь возгорания достигла 40 квадратных метров.
В результате происшествия пострадал один человек. Его состояние оценивается как тяжелое. Также спасателям удалось эвакуировать четырех человек.
Накануне пожар произошел в квартире на втором этаже жилого дома на Никитском бульваре в центре города. Из пожара спасли девять человек. Огонь распространился по всей квартире. В 21:13 открытое горение ликвидировали.