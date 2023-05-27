СМИ: Задержаны двое сбежавших из воинской части под Соледаром

Ранее сообщалось, что в Донецкой народной республике из военной части сбежали семь бывших заключенных, трое из которых были задержаны. Уточняется, что бывшие заключенные — военнослужащие одного из подразделений сбежали с оружием из военной части в районе Соледара. Как передал собеседник ТАСС, трое из беглецов были задержаны в районе Брянки на территории Луганской народной республики.

Как установил военный следственный отдел СКР, 15 ноября 2022 года группа военных была переброшена в ЛНР и размещена в полевом лагере. По словам обвиняемых, они рассчитывали, что в лагере их будут готовить к боям с противником, а вместо этого они рыли землянки, заготавливали дрова, продукты и занимались прочими подобными делами. После получения приказа о передислокации личного состава роты на передний край они решили сбежать, и рано утром 23 декабря с табельным оружием без патронов покинули пункт временной дислокации воинской части, купили гражданскую одежду, сумки и на такси добрались до Подольска, где они сдались полиции.