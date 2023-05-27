Волго-Каспийский морской канал перекрыт из-за инцидента с теплоходом

Теплоход сел на мель в Волго-Каспийском морском судоходном канале (ВКМСК), судно следовало в Иран. Сейчас к нему направляется буксир.

Об этом сообщили в управлении МЧС по Астраханской области.

Сообщение о происшествии поступило в ведомство в 19:33 (18:33 мск). На 143 км канала сел на мель теплоход «Порт Оля-2», который шёл в иранский порт Амирабад.

«Экипаж 14 человек. Повреждения судна, розлива топлива нет. На борту навалочный груз общей массой 4546,509 т. Проход судов перекрыт», — отметили в МЧС.