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В ДНР из воинской части сбежали бывшие заключенные

В районе Соледара в Донецкой народной республики (ДНР) семеро бывших заключенных — военнослужащие одного из подразделений — сбежали с оружием из воинской части. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

В ДНР из воинской части сбежали бывшие заключенные
© Lenta.ru

Троих из них задержали сотрудники правоохранительных органов возле города Брянка в Луганской народной республике (ЛНР).

Остальных беглецов пока ищут. Их местонахождение устанавливается.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске суд приговорил мобилизованного к пяти годам общего режима за дезертирство.

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