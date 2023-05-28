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Мигрант умер в Москве от остановки сердца при проверке документов полицейскими

В Москве полицейские решили проверить документы у мигранта. В ходе проверки у него остановилось сердце.

Мигрант умер в Москве от остановки сердца при проверке документов
© ТАСС

Как сообщили в СМИ, 48-летний мигрант находился на стройке в проезде Добролюбова вместе с братом. Они употребляли спиртные напитки.

На объект явились сотрудники правоохранительных органов и попросили предъявить документы, подтверждающие право мигрантов находиться на территории РФ.

В ходе общения с полицейскими одному из мужчин стало плохо, у него остановилось сердце. Мигрант был доставлен в больницу, однако медикам не удалось его спасти. Об этом сообщили Газета.ru со ссылкой на соцсети. Официально информация в правоохранительных органах пока подтверждена не была.

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