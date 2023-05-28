Мигрант умер в Москве от остановки сердца при проверке документов

В Москве полицейские решили проверить документы у мигранта. В ходе проверки у него остановилось сердце.
Как сообщили в СМИ, 48-летний мигрант находился на стройке в проезде Добролюбова вместе с братом. Они употребляли спиртные напитки.
На объект явились сотрудники правоохранительных органов и попросили предъявить документы, подтверждающие право мигрантов находиться на территории РФ.
В ходе общения с полицейскими одному из мужчин стало плохо, у него остановилось сердце. Мигрант был доставлен в больницу, однако медикам не удалось его спасти. Об этом сообщили Газета.ru со ссылкой на соцсети. Официально информация в правоохранительных органах пока подтверждена не была.