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В Москве произошел пожар на теплоходе «Олимпиада»

Специалисты экстренных служб потушили возгорание моторного отсека теплохода «Олимпиада». При пожаре команда и пассажиры не пострадали, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

В Москве произошел пожар на теплоходе «Олимпиада»
© РИА Новости

Инцидент произошел на Космодамианской набережной, в районе дома 46/50.

Источник пояснил, что теплоход причалил к берегу. Он добавил, что возгорание ликвидировано.

Собеседник агентства отметил, что всех людей оперативно высадили с корабля.

Ранее сообщалось, что буксир снял с мели теплоход «Илья Муромец», на борту которого находилось свыше 150 человек.

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