В Москве произошел пожар на теплоходе «Олимпиада»
Специалисты экстренных служб потушили возгорание моторного отсека теплохода «Олимпиада». При пожаре команда и пассажиры не пострадали, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.
Инцидент произошел на Космодамианской набережной, в районе дома 46/50.
Источник пояснил, что теплоход причалил к берегу. Он добавил, что возгорание ликвидировано.
Собеседник агентства отметил, что всех людей оперативно высадили с корабля.
Ранее сообщалось, что буксир снял с мели теплоход «Илья Муромец», на борту которого находилось свыше 150 человек.