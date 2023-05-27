В Москве произошел пожар на теплоходе «Олимпиада»

Специалисты экстренных служб потушили возгорание моторного отсека теплохода «Олимпиада». При пожаре команда и пассажиры не пострадали, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Инцидент произошел на Космодамианской набережной, в районе дома 46/50.

Источник пояснил, что теплоход причалил к берегу. Он добавил, что возгорание ликвидировано.

Собеседник агентства отметил, что всех людей оперативно высадили с корабля.