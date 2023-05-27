Восьмилетний мальчик ударил отца кухонным ножом в Подмосковье

В подмосковном Пушкино восьмилетний мальчик ударил отца кухонным ножом, защищая мать, передает Telegram-канал Shot.

© Мослента

По имеющейся информации, инцидент произошел в одном из поселков за городом. Мужчина выпил алкоголь, на фоне чего между ним и его супругой завязался скандал. Конфликт продолжился на лестничной площадке.

В момент конфликта дома находился ребенок супругов, который взял с кухни нож и направился к родителям. Первоклассник ударил отца в живот, после чего пострадавшего отправили в больницу с ранением печени. В настоящий момент он лежит в хирургическом отделении.

Сообщается, что с матерью мальчика работают правоохранительные органы. Известно, что семья считается благополучной, отец является массажистом, мать — домохозяйкой, на учете никто из них не состоял.