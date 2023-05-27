В Петербурге пьяный водитель обстрелял нетрезвую пару

В Санкт-Петербурге на проспекте Обуховской Обороны водитель открыл огонь по нетрезвой паре, все участники конфликта находились в нетрезвом состоянии, сообщает «Мегаполис».

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44-летний житель Кудрово сделал замечание паре, которая приблизилась к его припаркованному автомобилю. 45-летняя женщина и 43-летний мужчина в ответ повели себя агрессивно, последний начал стучать по машине пластиковой бутылкой. Водитель достал травматический пистолет и сделал несколько предупредительных выстрелов. Дебошир попытался попасть в обидчика струей из газового баллончика, но в ответ мужчина пять раз выстрелил в его сторону, ранив в ногу и грудь.

После приезда «скорой» нетрезвая женщина пыталась защитить своего мужчину от медиков, им пришлось вызывать полицию. Раненого отвезли в НИИ Джанелидзе с алкогольной интоксикацией и в удовлетворительном состоянии, а его спутницу и водителя с пистолетом – в отдел полиции. Им выписали протоколы о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении автомобилиста.