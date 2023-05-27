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"Мегаполис": в Петербурге пьяный водитель обстрелял нетрезвую пару

В Санкт-Петербурге на проспекте Обуховской Обороны водитель открыл огонь по нетрезвой паре, все участники конфликта находились в нетрезвом состоянии, сообщает «Мегаполис».

В Петербурге пьяный водитель обстрелял нетрезвую пару
© Газета.Ru

44-летний житель Кудрово сделал замечание паре, которая приблизилась к его припаркованному автомобилю. 45-летняя женщина и 43-летний мужчина в ответ повели себя агрессивно, последний начал стучать по машине пластиковой бутылкой. Водитель достал травматический пистолет и сделал несколько предупредительных выстрелов. Дебошир попытался попасть в обидчика струей из газового баллончика, но в ответ мужчина пять раз выстрелил в его сторону, ранив в ногу и грудь.

После приезда «скорой» нетрезвая женщина пыталась защитить своего мужчину от медиков, им пришлось вызывать полицию. Раненого отвезли в НИИ Джанелидзе с алкогольной интоксикацией и в удовлетворительном состоянии, а его спутницу и водителя с пистолетом – в отдел полиции. Им выписали протоколы о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении автомобилиста.

Выяснилось, что у пары, которая вступила в конфликт с водителем, криминальное прошлое. У мужчины 13 судимостей (большинство связано с кражами и грабежами), а женщина оказывалась на скамье подсудимых пять раз (злостное хулиганство, кража, грабеж, разбой и мошенничество).

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