Армения обвинила Азербайджан в похищении двух военнослужащих

Минобороны Армении обвинило Азербайджан в похищении двух военнослужащих
Автомобиль тылового снабжения, разыскиваемый с 19:00 26 мая, был обнаружен на межпозиционной дороге. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Армении на своем официальном сайте.
Отмечается, что ранее СМИ Азербайджана распространили информацию от Минобороны республики о задержании двух мнимых армянских диверсантов.
В ведомстве пояснили, что грузовик эксплуатировался 2 военнослужащими ВС РА. В транспортном средстве было обнаружено оружие, прикрепленное к одному из пропавших солдат.
Следовательно, уточнили в Минобороны Армении, военные «не могли иметь диверсионных целей». Кроме того, имеется ряд других доказательств, свидетельствующих о мирных намерения солдат, добавили в пресс-службе.
В ведомстве подчеркнули, что заявление Баку о проникновение мнимых диверсантов на азербайджанскую территорию «является абсолютной ложью и дезинформацией».
Ереван ведет широкомасштабную работу по расследованию обстоятельств незаконного похищения Азербайджаном армянских солдат, резюмировали в оборонном ведомстве.