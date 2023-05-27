Армения обвинила Азербайджан в похищении двух военнослужащих

Автомобиль тылового снабжения, разыскиваемый с 19:00 26 мая, был обнаружен на межпозиционной дороге. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Армении на своем официальном сайте.

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Отмечается, что ранее СМИ Азербайджана распространили информацию от Минобороны республики о задержании двух мнимых армянских диверсантов.

В ведомстве пояснили, что грузовик эксплуатировался 2 военнослужащими ВС РА. В транспортном средстве было обнаружено оружие, прикрепленное к одному из пропавших солдат.

Следовательно, уточнили в Минобороны Армении, военные «не могли иметь диверсионных целей». Кроме того, имеется ряд других доказательств, свидетельствующих о мирных намерения солдат, добавили в пресс-службе.

В ведомстве подчеркнули, что заявление Баку о проникновение мнимых диверсантов на азербайджанскую территорию «является абсолютной ложью и дезинформацией».