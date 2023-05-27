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Мужчина пригрозил взорвать переполненную гостиницу в Москве

В Москве мужчина пригрозил взорвать гостиницу после того, как персонал отказался заселять его, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации канала, ему отказали в заселении из-за отсутствия свободных номеров. Сейчас злоумышленника разыскивает столичная полиция.

Мужчина пригрозил взорвать переполненную гостиницу в Москве
© РИА Новости

По данным SHOT, инцидент произошел в ночь на 27 мая в мини-отеле «Мираж» в столичном районе Отрадное. Мужчина в джинсовой куртке и спортивных кроссовках заявился в заведение без брони и потребовал его заселить. После отказа он стал громко ругаться и пообещал «всех тут взорвать», а затем покинул здание. Персонал сразу же вызвал полицию.

Ранее сообщалось, что москвич Сергей Д. пригрозил взорвать дом, когда его из-за 60-летнего возраста не взяли добровольцем на военную операцию на Украине. Получив отказ, электрик позвонил в полицию и заявил, что является украинским террористом и готов взорвать дом в Вешняках. Сотрудники приехали к нему, не нашли взрывчатки и увезли Сергея в отделение.

До этого в подмосковных Люберцах 17-летний молодой человек грозился бросить гранату в полицейских после того, как они заподозрили его в хранении наркотиков. Подростка удалось обезвредить. Полицейские обнаружили в его карманах около 30 свертков с запрещенными веществами.

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